Весна не спешит: синоптики составили неутешительный прогноз погоды в Москве и Подмосковье на конец февраля

С 25 по 27 февраля в Москве и области ожидается облачная погода с периодическими снегопадами. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Как заявил эксперт, в среду, 25 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.

«Температура ночью -6…-4 градусов, днем -3…-1 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Гололедица. В Подмосковье температура ночью -9…-4 градусов, днем -5…0 градусов», — сказал он.

В четверг, 26 февраля, для жителей столичного региона погода не изменится.

«Температура ночью -7…-5 градусов, днем -4…-2 градуса. Ветер будет дуть северный от 2 до 7 метров в секунду, гололедица. В Московской области температура ночью составит от -10 до -5 градусов мороза, днем -6…-1 градусов», — прогнозирует синоптик.

В пятницу, 27 февраля, в Москве и области временами пройдет снег, температура ночью составит от -13 до -8 градусов мороза, днем — от -5 до 0 градусов. Ветер будет дуть южный от 3 до 8 метров в секунду.

Фото: [ REGIONS/Роман Малышенко ]

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет преимущественно ниже нормы. В среду — 748 мм ртутного столба. В четверг и пятницу показатели — 751 и 755 мм ртутного столба.

Люди, страдающие гипотонией, особенно восприимчивы к изменениям атмосферного давления. Снижение давления может вызывать у них целый ряд неприятных симптомов: головные боли, ощущение давления в висках, снижение концентрации и повышенную утомляемость. Помимо этого, у лиц с хроническими болевыми синдромами, в частности, с болями в суставах, может отмечаться усиление болевых ощущений.

Также снижение атмосферного давления, зачастую сопровождающееся повышением влажности воздуха, оказывает негативное воздействие на пациентов с заболеваниями дыхательной системы, в особенности на больных бронхиальной астмой. У них это может спровоцировать отек слизистых оболочек дыхательных путей, что затрудняет дыхание и может привести к обострению заболевания, предупреждают врачи.

