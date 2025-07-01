Мизулина может уйти от Shaman: главу ЛБИ не устраивает статус девушки — она хочет быть женой, но певец не готов к браку

Певец Shaman заявил, что не планирует жениться на своей избраннице — главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной — из-за двух неудачных браков. Подобное заявление — показатель того, что у певца не такие сильные чувства к Екатерине, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, когда люди вместе и демонстрируют свою любовь, но не вступают в брак, дело не только в том, что необходимо время и нужно оглянуться на прежние отношения.

«Это все, за что цепляются люди, которые не готовы к вступлению в брак. Это такая рационализация: почему я еще не в браке или не вступаю в брак. Значит, не хватает энергии, может быть, эмоций, уверенности в другом человеке, уверенности в том, хочу ли я брака вообще или брака с этим человеком», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Из заявления певца, продолжила она, с психологической точки зрения можно сделать вывод, что к браку он вообще не готов, в том числе и с Мизулиной.

«Значит, его чувство к ней не такое сильное, как если бы он сказал: "Да, конечно, мы рассматриваем этот вариант, мы идем к браку". И редко женщина остается рядом с мужчиной долго, если нет брака. Потому что сама женщина, как структура социальная, устроена таким образом, что ей нужно гнездо, ей нужна семья», — добавила Абравитова.

Это витальная и жизнеобеспечивающая потребность, самореализация женщины, подчеркнула психолог.

«Если Шаман не предложит ей замужество, если это замужество не случится, то она пойдет своим путем без него», — заключила эксперт.

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