Кустарный хирург лишил юного россиянина полового органа

Бастрыкин взялся за дело о кустарной ампутации пениса у мальчика из Кузбасса

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о покалеченном ребенке в Новокузнецке: ему отрезали половой орган. Об этом в понедельник сообщает VSE42.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной вмешательства федерального руководства ведомства стала шокирующая медицинская ошибка, из-за которой малолетнему мальчику пришлось ампутировать половой орган.

По данным следствия, в октябре медицинский работник согласился провести операцию по обрезанию на дому. В этих непрофессиональных условиях врач допустил грубейшие нарушения, вызвавшие у маленького пациента стремительное ухудшение состояния и тяжелейший сепсис.

Ребенка экстренно госпитализировали, однако начавшееся заражение не оставило врачам выбора: чтобы сохранить мальчику жизнь, им пришлось пойти на крайнюю меру и провести ампутацию полового органа.

В отношении проводившего опасную процедуру специалиста возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководству кузбасского управления СК представить детальный отчет обо всех установленных обстоятельствах этой трагедии.

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