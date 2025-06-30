Может выйти по УДО: сына сыгравшего Купитмана Демчога приговорили к колонии за дропперство — что о нем известно

Фото: [ Кадр из фильма «Семейка». Режиссеры М. Соловьёв (II), С. Знаменский . 2021 год ]

Сына известного по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны» актера Вадима Демчога — 20-летнего Вильяма Демчога — приговорили к двум годам лишения свободы за дропперство, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы. Что известно о жизни осужденного и каковы его шансы выйти по УДО — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Осужден за дропперство

Известно, что Вильям Демчог — сын российского актера Вадима Демчога, прославившегося благодаря роли доктора-венеролога в телесериале «Интерны», оказался замешан в преступной схеме.

По данным столичной прокуратуры, Вильям вступил в сговор с мошенниками и помог им получить денежные средства пожилого человека — на переданную ему банковскую карту поступили 490 тыс. рублей. Демчог снял деньги и отправил на счета сообщников. Всего злоумышленникам удалось выманить у пенсионера более 1,8 млн рублей.

Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину и компенсировал нанесенный ущерб в полном объеме. Вильяма признали виновным в совершении мошенничества, квалифицированного как особо крупное (пункт 4 статьи 159 Уголовного кодекса). Приговор предусматривает отбывание наказания в исправительном учреждении общего режима.

Светит УДО

Однако молодой человек может выйти по УДО, если его поведение будет оценено как положительное, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык.

«Условно досрочное освобождение — это вид поощрения для лиц, отбывающих наказание. В случае, если на предприятии, где он, возможно, будет работать, его поведение будет примерным, тогда у него есть возможность рассчитывать на УДО, но это будет рассматривать комиссия и суд», — пояснил эксперт.

По стопам отца

Известно, что младший Демчог не отстает от актера отца. В возрасте пяти лет он дебютировал в одном из эпизодов сериала «Интерны». Также Вильям принимал участие в съемках мелодрамы «Свой-Чужой» вместе с Дмитрием Дюжевым.

Учился Вильям в московской школе №1499 — в районе Ростокино. В 2023 году Демчог зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, указав как основное направление своей деятельности создание компьютерного программного обеспечения.

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