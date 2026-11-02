Алана Мамаева обвинила Надежду Санько в измене с Павлом Мамаевым

VOICE: Алана Мамаева обвинила Надежду Санько в измене с ее бывшим мужем

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

37-летняя Алана Мамаева стала участницей реалити-шоу «Звезды в джунглях. Суперсезон», где откровенно рассказала о разводе с 38-летним футболистом Павлом Мамаевым, передает VOICE.

По словам Аланы, они с Павлом договаривались расстаться без скандалов. Однако позже мужчина женился на ее подруге — 41-летней Надежде Санько. Этот факт вызвал у Мамаевой вопросы, и она публично упрекнула Санько в измене. Алана заявила, что Санько помогала ей с разводом, хотя уже состояла в отношениях с Павлом.

Павел Мамаев и Надежда Санько

Фото: [Павел Мамаев и Надежда Санько/соцсети]

«Девочка, с которой я близко общаюсь, которая знает, что происходит, которая советует мне адвоката, а сама в это время спит с моим еще даже не бывшим мужем, потому что мы были еще в процессе, даже не развелись», — рассказала Алана.

Она отметила, что после пережитого стала жестче и сильнее, а также перестала доверять людям. Такой опыт, по ее словам, многому ее научил.

Мамаевы развелись в 2021 году. Бывшие супруги судились, в том числе из-за алиментов на дочь — сейчас ей 12 лет. Алана сказала, что готова наладить отношения с бывшим мужем, но считает это невозможным из-за его нынешней жены.

Ранее уехавшая из России Рита Дакота обвинила Влада Соколовского в измене новой жене.

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