Самый маленький автоматический огнетушитель в мире создали в Дубне

Компания из Дубны выпустила самый маленький автоматический огнетушитель в мире. Вес устройства составляет 0,76 г. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на предприятие.

Так, научно-производственное предприятие «СИННОВА» разработало автоматическое устройство пожаротушения размером с монету. Оно предназначено для использования в небольших замкнутых пространствах и срабатывает при достижении температуры около 175 градусов.

«Мы разработали специальный полимерный материал на основе термостойких активных наполнителей и реактопластов, а также подобрали огнетушащий состав, который гарантированно активируется при очень малом размере заряда», — рассказал гендиректор и учредитель компании Олег Антипов.

Испытания прототипа провели в августе текущего года. При имитации возгорания устройство подавило пламя. Достижение зарегистрировали в реестре RURECORD.

Развитие предпринимательства — важное направление нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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