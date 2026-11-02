В Луховицах утвердили границы для главного дома усадьбы Толстых в селе Дединово

В Луховицах утвердили границы и режим охраны для главного дома усадьбы Толстых в селе Дединово. Об этом сообщает Главное управление культурного наследия Московской области.

Так, на территории объекта культурного наследия регионального значения запрещены любые строительные работы, которые не связаны с реставрацией. Также нельзя вести хозяйственную деятельность, ведущую к разрушению и искажению внешнего облика.

Помимо этого, в границах объекта запрещено самовольно высаживать зеленые насаждения, проводить благоустройство с изменением исторического облика, размещать рекламу, устанавливать антенны и кондиционеры на постройках, проводить земляные работы без археологической разведки.

До середины XIX века усадьба принадлежала генерал-майору Льву Дмитриевичу Измайлову. После его смерти в 1836 году имение перешло к его родственнику — графу Михаилу Александровичу Толстому. Именно при нем, ориентировочно в середине XIX века, построили главный усадебный дом. После отмены крепостного права господский дом стал мужским двухклассным училищем. В советские годы здесь разместили школу, а затем — управление совхоза «Дединово».

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