Более 6 тыс. жителей Подмосковья прошли скрининг в центрах амбулаторной онкопомощи с начала года
В центрах онкопомощи Подмосковья с января обследовались более 6 тыс. человек
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Более 6 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи с начала 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«В прошедшую субботу онкоскрининг прошли 464 человека. У 16 из них заподозрены отклонения, и все они направлены на углубленную диагностику. С начала года в таких мероприятиях приняли участие более 6 тыс. жителей Подмосковья», — рассказал он.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.