Народные приметы на 25 мая: почему нельзя оставлять грязные тарелки в Епифанов день
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 25 мая вспоминает святителя Епифания. В народе дата известна как Епифанов день. Что можно и нельзя делать 25 мая и о чем предупреждают поверья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Святитель Епифаний Кипрский, живший в IV веке, родился в Финикии. Его жизнь была наполнена путешествиями и служением. Он основал монастырь вблизи своего родного города, а затем был избран епископом Констанции (Саламина) на Кипре, где прослужил более тридцати лет, проповедуя и защищая православную веру от ересей.
Епифаний был известен своей ученостью, строгостью нравов и непримиримостью к еретическим учениям. Он автор многочисленных богословских трудов, среди которых наиболее известен «Панарион» — обширный сборник, содержащий описание и опровержение около восьмидесяти различных ересей.
В этот день верующие посещают храмы, где совершаются торжественные богослужения. Многие обращаются к святому Епифанию в молитвах, прося помощи в укреплении веры и защите от заблуждений. Существует традиция помогать нуждающимся, проявлять милосердие и заботу о ближних. Также в этот день нельзя жадничать и оставлять на кухне грязные тарелки.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Если утро пасмурное, то лето будет прохладным;
- Если пахнет акациями, то будет солнечный день;
- Если утро ясное — лето будет засушливым;
- Если много майских жуков — лето будет сухое;
- На рябине много цвета — уродится лен;
- Нельзя оставлять беспорядок на кухне и грязные тарелки, чтобы в доме не царил бардак целый год;
- Нельзя жадничать и отказывать в милостыне, чтобы не жить в нищете;
- Не желательно пинать вещи, лежащие на земле, и переступать через ветки, чтобы не навлечь неприятности;
- Принято рвать рябиновую ветку и ставить дома в вазу: чем дольше она простоит, тем больше будет в доме счастья и удачи;
- Именинницы надевали красный сарафан, а рожденные в этот день считались хорошими хозяйками.
Именины в этот день празднуют: Денис, Иван, Епифан, Федор, Магдалина, Панкрат.
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