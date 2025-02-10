Новая мощная магнитная буря накроет Землю уже вечером 10 февраля: прогноз по часам

Сильные магнитные бури, начавшиеся в начале февраля, продолжаются. На этот раз мощность геомагнитных возмущений станет еще выше и продлится до 14 февраля. Подробный прогноз по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Мощная буря пятого уровня начнется на Земле уже вечером понедельника, 10 февраля. Высокие показатели ожидаются с 21:00. Сильное влияние бури будет ощутимо до 18:00 вторника, 11 февраля. После этого, с 21:00 вторника до 18:00 среды, 12 февраля, мощность геомагнитных возмущений немного стихнет.

Однако новая волна сильных изменений в магнитосфере начнется уже с 21:00 среды и продлится до 18:00 четверга, 13 февраля. Только после 21:00 четверга показатели медленно пойдут на спад.

Возможная опасность бурь и методы защиты

В период геомагнитной активности многие люди ощущают ухудшение общего состояния здоровья. У кого-то начинаются мигрени, кто-то страдает из-за перепадов артериального давления, но в большинстве случаев магнитные бури способствуют обострению хронических заболеваний.

Врачи советуют в такие периоды отказаться от чрезмерной физической нагрузки, стараться избегать стресса и тщательно следить за состоянием здоровья. Важно проверять пульс, давление и отказаться от тяжелой пищи в пользу более легкой и полезной. При необходимости, обратиться за помощью к специалисту.

Ранее стало известно, что нужно успеть до конца ретроградного Марса 24 февраля.