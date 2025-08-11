Опасно подрезать растения: какие огородные работы точно нельзя проводить на убывающую Луну до 22 августа

В период убывающей Луны до 22 августа, когда энергия природы направлена вниз, к корням, важно помнить о некоторых ограничениях в огородных работах. Это время, когда лучше воздержаться от действий, которые могут нарушить рост и развитие растений, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Майя Королева.

По словам эксперта, не рекомендуется активно заниматься обрезкой деревьев и кустарников.

«Убывающая Луна способствует замедлению сокодвижения, и раны после обрезки будут заживать дольше, что может привести к проникновению болезней и вредителей. Лучше отложить эту процедуру на более благоприятное время», — пояснила астролог.

Также стоит избегать пересадки растений, особенно тех, которые чувствительны к ней, продолжила она.

«Корневая система в этот период становится менее активной, и растение может испытывать стресс, что замедлит его приживаемость на новом месте. Если пересадка необходима, обеспечьте растению максимальный уход и защиту», — подчеркнула Королева.

Не рекомендуется проводить и активную подкормку растений минеральными удобрениями.

«Корни в этот период менее активно впитывают питательные вещества, и избыток удобрений может привести к засолению почвы и ухудшению состояния растений. Лучше отдать предпочтение органическим удобрениям, которые будут постепенно питать почву», — отметила астролог.

Кроме того, следует избегать активной борьбы с вредителями и болезнями с использованием агрессивных химических препаратов.

«В этот период растения более уязвимы, и химикаты могут нанести им дополнительный вред. Лучше использовать биологические методы защиты растений. В период убывающей Луны до 22 августа лучше сосредоточиться на работах, направленных на укрепление корневой системы и подготовку почвы к будущим посадкам. Например, можно заняться рыхлением почвы, удалением сорняков и мульчированием», — заключила эксперт.

