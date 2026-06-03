Катя Гордон высмеяла Кошкину нецензурной пародией из-за конфликта с сестрами Авериными

На съемках шоу «Сокровища императора» разгорелся скандал между актрисой Яной Кошкиной, ее матерью Марго и известными гимнастками — сестрами Диной и Ариной Авериными. Причиной конфликта стал вопрос о титуле спортсменок.

Напомним, на Олимпийских играх Дина заняла второе место, Арина — четвертое. Однако на проекте их называли олимпийскими чемпионками. По этой причине мама Кошкиной решила уточнить, почему девочек, не занявших призовые места, так прозвали.

Позже Яна Кошкина в своих соцсетях заявила, что узнала неприятную правду о сестрах-спортсменках, отметив, что больше не хочет упоминать их имена в блоге.

В конфликт между звездными участницами шоу решила вмешаться юрист и блогер Катя Гордон, сообщает The Voice. Она записала видеоролик, в котором высмеяла Кошкину и ее мать. В своей речи Гордон использовала нецензурную лексику.

Фото: [ соцсети ]

«Алиса (голосовой помощник.— Ред.), а есть у Яны Кошкиной какие-то международные премии? Как у актрисы? Ничего нет, естественно!» — отметила юрист.

Стоит отметить, что из-за скандала на проекте «Сокровища императора» менеджер сестер Авериных — Нина Пономарева, обратилась с жалобой к директору телеканала ТНТ Тине Канделаки. Она выразила возмущение тем, что взрослые женщины на федеральном канале обсуждают заслуги великих чемпионок.

Ранее сообщалось, что беременную Викторию Салибекову и ее мужа Тиграна выгнали из «Дома-2».