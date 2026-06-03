«Китайский Нострадамус» заговорил о грядущем хаосе: что будет после публикации файлов об НЛО

Китайско-канадский преподаватель, аналитик и политический комментатор Цзян Сюэцинь, которого сторонники называют «китайским Нострадамусом», выступил с мрачным предупреждением после публикации правительством США рассекреченных файлов об НЛО, пишет Daily Mail.

Цзян известен тем, что раньше делал громкие геополитические прогнозы. Теперь он заявил, что главная опасность вокруг темы НЛО — не пришельцы, а то, как такие истории раскалывают общество и уводят людей в собственные пузыри страха.

По его словам, никаких инопланетян и внеземных технологий в этих материалах нет. Он назвал это способом отвлечь людей. Цзян считает, что одни теперь зацикливаются на НЛО, другие — на искусственном интеллекте, третьи — на правительственных заговорах или сверхъестественных силах. В итоге общество становится все более раздробленным, тревожным и недоверчивым.

Поводом стали публикации ранее закрытых материалов о неопознанных аномальных явлениях. В них вошли видео, фотографии и документы разведки США, включая кадры с объектами, которые двигались над горами, океаном и военными базами.

Цзян видит в этом не доказательство внеземной жизни, а симптом более глубокой проблемы. По его словам, люди все чаще предпочитают удобные объяснения сложной реальности и закрываются от неприятных фактов.

Дальше аналитик ушел уже в более конспирологическую сторону: он вспомнил лабораторию CERN, бунтующий искусственный интеллект и старые теории о порталах, скрытых знаниях и интересе элит к силам «за пределами обычного понимания». Доказательств этим заявлениям он не привел, но сама история хорошо показывает, как тема НЛО снова стала топливом для страхов о правительстве, элитах и будущем общества.