Сестра Веры Брежневой подала иск против Цекало

Сестра украинской певицы Веры Брежневой Виктория Галушка подала иск к бывшему мужу Александру Цекало на 80 млн рублей, сообщает The Voice. Сумма складывается из двух частей: 30 млн она требует для себя и еще 50 млн — в качестве алиментов на двоих детей.

При этом, как утверждают источники, в суде Галушка скрыла факт своего нового замужества. Если бы этот факт стал известен, по условиям брачного контракта, Цекало мог бы быть освобожден от части выплат.

Адвокаты Цекало настаивают, что суд отказывается делать официальные запросы о семейном положении Виктории. Это, по их мнению, ставит под сомнение объективность разбирательства. Сам продюсер ранее заявлял, что никогда не уклонялся от алиментов и исправно переводил деньги. Он также обвиняет Галушку в том, что она настроила детей против отца.

Сейчас Виктория вместе с новым супругом и детьми проживает в Латвии. Их подмосковный особняк, по данным СМИ, пустует. Цекало, в свою очередь, живет в США с нынешней женой Дариной Эрвин, периодически прилетая в Москву.

Ранее сообщалось, что российские врачи помогли супруге Александра Цекало избавиться от грыжи.