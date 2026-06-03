Не стало сыгравшей в «Реальных пацанах» и «Склифосовском» актрисы Елены Панджариди

Ушла из жизни российская актриса Елена Панджариди в возрасте 60 лет, сообщает The Voice. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась последнее время. О трагедии сообщила ее дочь Яна Мезенева.

Руководство Греческого культурного центра выразило соболезнования, назвав Панджариди талантливой актрисой и верным другом.

Елена Панджариди родилась 3 июня 1965 года в семье советского театрального режиссера Яна Георгиевича Панджариди. Она окончила музыкальное училище в Челябинске, а затем Пермский институт искусств.

С 1988 по 2011 годы актриса служила в Пермском академическом театре драмы, а с 2012 года работала в Театре Шалом. Она также преподавала актерское мастерство в школе Нового театра и была лауреатом конкурса актерской песни имени Миронова.

В кино Панджариди дебютировала в 2010 году в сериале «Реальные пацаны». Всего в ее фильмографии 37 проектов. Зрители запомнили ее по ролям в сериалах «Счастливы вместе», «Восьмидесятые», «Склифосовский», «Оптимисты», «Великолепная пятерка», «Лавстори» и «Ивановы-Ивановы». В 2026 году должен выйти фильм «Раскаты» с ее участием.

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