Бывший тренер Дзюбы считает, что нападающий усилил бы «Спартак» ментально

Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о перспективах заиграть в «Спартаке» нападающего Артема Дзюбы, который на протяжении двух сезонов выступал под его руководством в тольяттинском клубе.

Дзюба, которому в августе исполнится 38 лет, заявлял, что хотел бы завершить карьеру в своем родном клубе — «Спартаке». Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао на вопрос о перспективах форварда оказаться в команде ответил уклончиво, что можно расценить как вежливый отказ.

«Артем усилит любую команду, особенно в ментальном плане. А что сегодня нужно «Спартаку»? Прежде всего ментально стать сильнее. Это делается только через личностей», — сказал Тедеев.

Специалист отметил, что у Дзюбы спартаковская генетика, он одарен тактически и технически и может делать с мячом все что угодно.

Ранее стало известно, что Дзюба покинул «Акрон». Лучший бомбардир российского футбола намерен провести как минимум еще один сезон, и одна из главных интриг межсезонья — где в итоге Дзюба окажется.