«Она не могла простить измену»: отец Анджелины Джоли боится, что больше никогда не увидит дочь и внуков

87-летний голливудский актер Джон Войт, отец Анджелины Джоли, отчаянно пытается примириться с дочерью перед ее возможным отъездом из Соединенных Штатов, пишет The Voice. Отношения между ними остаются крайне напряженными на протяжении десятилетий. Корень конфликта уходит в детство Анджелины: она так и не смогла простить отцу развод с ее матерью Маршелин Бертран, который произошел в 1978 году.

Напряжение достигло пика в 2002 году, когда Джон Войт дал интервью, в котором заявил о серьезных эмоциональных и психических проблемах своей дочери. Это привело к полному разрыву: Анджелина отказалась от фамилии Войт, взяв фамилию Джоли.

Позже они ненадолго восстановили отношения, но вновь поссорились после того, как отец публично разгласил подробности ее личной жизни и информация о внуках.

Сейчас, по данным инсайдеров, Анджелина всерьез рассматривает переезд из США. Этот шаг она планирует осуществить после достижения совершеннолетия ее младшими детьми — двойняшками Вивьен и Ноксом. Актриса уже выставила на продажу свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе.

Джон Войт в отчаянии. Он боится, что если примирение не состоится сейчас, то он больше никогда не увидит ни дочь, ни своих внуков. Актер старается поддерживать хотя бы формальный контакт: поздравляет Анджелину с праздниками, интересуется жизнью детей. Однако его здоровье стремительно ухудшается, а недавняя смерть младшего брата Чипа Тейлора стала для него тяжелым ударом.

Ранее сообщалось, что судебный спор Анджелины Джоли и Брэда Питта за опеку скоро завершится.