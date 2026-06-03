В мае Мособлводоканал провел порядка 100 мероприятий по восстановлению инженерной инфраструктуры Донбасса

В мае специалисты Мособлводоканала реализовали почти 100 мероприятий, нацеленных на возрождение инженерной инфраструктуры Донбасса. Организация не прекращает интенсивную деятельность по обновлению коммунальных объектов в подшефном Новоазовском муниципальном округе. Данная инициатива вписывается в масштабный план по восстановлению и модернизации систем ЖКХ Донецка и Луганска — он стартовал еще в 2022 году.

Как сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, на территории округа еженедельно выполняют множество операций для повышения надежности водоснабжения. Мастера заменяют обветшавшие трубопроводы, проверяют запорную арматуру и автоматику, возвращают к жизни поврежденные водопроводные колодцы. Параллельно сотрудники очищают канализационные колодцы и промывают гидростаты на насосных станциях канализации.

За май удалось провести 97 операций. В их числе — починка насосного агрегата на скважине в Красноармейском, модернизация водоподъемной колонны на скважине в Гусельникове, а также устранение неполадок на водоводе между улицами Брюхнова и Гриценко в Новоазовске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям.