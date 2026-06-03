Авианосец или чудовище? Фата-моргана способна полностью исказить привычную реальность на горизонте

У берегов Корнуолла заметили необычный морской объект, который пользователи соцсетей принимали то за корабль, то за кран и, в конце концов, за животное, сообщает BBC News. На самом деле это была Фата-моргана — сложный оптический мираж, из-за которого далекий авианосец превратился в фантастическую меняющуюся фигуру.

Майк Хэнкок из компании-оператора морских экскурсий St Ives Boats увидел явление у северного побережья Корнуолла. Сначала объект выглядел как два огромных блока, затем вытянулся, расплылся, стал тонким и четким, а в какой-то момент, по словам очевидца, напоминал «огромного медведя на горизонте». Потом форма стала похожа на математический символ π.

Фата-моргана возникает, когда у поверхности находится слой очень холодного воздуха, а выше — более теплый. Из-за такого резкого перепада свет от далекого объекта изгибается, словно проходит через кривую линзу. Поэтому корабли, острова или скалы могут вытягиваться вверх, переворачиваться, раздваиваться и выглядеть как башни, стены или «небесные замки».

Название связано с феей Морганой из легенд о короле Артуре: и действительно, такие миражи будто действительно ассоциируются с волшебными замками и сказочными явлениями.

К тому же, считается, что именно Фата-моргана могла породить легенды о Летучем Голландце: моряки видели искаженные корабли, словно парящие в воздухе или перевернутые над горизонтом. Иногда такие миражи даже вводили в заблуждение полярных исследователей, которые наносили на карты «острова» и «горы», оказавшиеся всего лишь искажением льда и воздуха.