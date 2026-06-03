Поролон или пружины: почему врач-сомнолог назвал мифом поиски идеальной подушки и одеяла

Представление о том, что существует идеальная подушка или идеальное одеяло, способные гарантировать здоровый сон, может оказаться не более чем мифом. Об этом рассказал врач-невролог, сомнолог клиники GMS Clinic, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов, сообщило Здоровье Mail.

По словам специалиста, объективных научных данных, которые подтверждали бы бесспорное превосходство одних постельных принадлежностей над другими, на сегодняшний день не существует. Как пояснил эксперт, комфорт во время сна определяется главным образом психологическими факторами, а также сугубо индивидуальными предпочтениями конкретного человека.

Так, например, отметил Полуэктов, один человек будет гораздо лучше высыпаться на мягком поролоновом матрасе, тогда как другому для полноценного отдыха необходим жесткий пружинный. То же самое, по его словам, касается и подушек с одеялами: то, что идеально подходит одному, может причинять дискомфорт другому.

«Субъективное восприятие комфорта оказывает гораздо более существенное влияние на качество сна, чем технические характеристики спальных принадлежностей», — указано в статье Здоровье Mail.

Ранее сообщалось, что нейробиолог Уэлтон связал работу ночью с уменьшением объема мозга.