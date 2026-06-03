Жители Подмосковья смогут принять участие в направлении «СпортТрек» проекта «Флагманы образования»

Жителей Подмосковья смогут принять участие в конкурсном направлении «СпортТрек» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Участникам нужно будет пройти образовательный марафон и конкурсные испытания. Кроме того, они смогут присоединиться к профессиональному сообществу специалистов из сферы спорта. Ими могут стать спортсмены, тренеры, педагоги физической культуры, инструкторы по спорту, преподаватели спортивных секций, а также студенты профильных направлений от 18 лет. Зарегистрироваться можно до 5 сентября по ссылке.

В рамках направления будут подготовлены образовательный марафон, включающий в себя психолого-педагогические лекции и семинары, теоретические и практические методики и материалы от экспертов в области воспитания и не только.

«В направлении «СпортТрек» мы хотим дать спортсменам, тренерам, педагогам и всем специалистам спортивной сферы практические инструменты для работы с детьми и молодежью. Это знания, которые помогут заинтересовать ребят, приобщить их к здоровому образу жизни, научить работать в команде, ставить цели и добиваться результатов», – рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

В финал пройдут 300 человек, которым предстоит пройти оценку компетенций и разработать концепцию воспитательного события на спортивную тематику. Кроме того, они смогут объединиться в профессиональное сообщество направления «СпортТрек».

Отметим, что проект реализуют в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи.

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