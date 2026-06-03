Риск слепоты: нарколог Антон Рудковский рассказал о вреде кустарного древесного спирта

Мнение о том, что домашний самогон является чистой и полезной альтернативой магазинной водке, — опасное для здоровья заблуждение. Психиатр-нарколог Антон Рудковский объяснил изданию «Газета.ру», почему кустарный алкоголь имеет непредсказуемый химический состав, чем грозит скрытое накопление метанола в организме и почему заводская фильтрация делает спирт менее токсичным.

Главные отличия заводского алкоголя от кустарного

Основная разница между промышленной водкой и домашним самогоном кроется в степени и технологичности очистки сырья. Заводское производство регулируется жесткими государственными стандартами и включает многократные этапы фильтрации, которые позволяют полностью удалить из готового напитка опасные ядовитые примеси и побочные продукты брожения. В самогоне, даже при строгом соблюдении домашних технологий, практически всегда остаются сивушные масла, ацетальдегид и метанол в непредсказуемых и потенциально опасных концентрациях.

Скрытая угроза древесного спирта

Особую опасность для здоровья потребителей представляет метанол (древесный спирт), который образуется в процессе домашнего спиртового брожения. В отличие от других примесей, метанол имеет свойство незаметно накапливаться в организме даже при употреблении напитка минимальными дозами. В итоге это приводит к тяжелой хронической или острой интоксикации, которая сопровождается необратимыми поражениями центральной нервной системы и органов зрения, вплоть до полной слепоты. Самостоятельно проверить или проконтролировать уровень метанола в продукте без лабораторного оборудования невозможно.

Риск острого отравления и тяжелого похмелья

Из-за укоренившегося стереотипа о «натуральности» и высоком качестве домашнего алкоголя, люди часто пьют его в больших количествах и гораздо агрессивнее, чем сертифицированные магазинные напитки. Нестабильный состав кустарного алкоголя в сочетании с высокой крепостью существенно увеличивает нагрузку на печень, провоцирует развитие тяжелого похмельного синдрома и резко повышает риск наступления острого алкогольного отравления. Нарколог Антон Рудковский резюмировал, что безопасных доз алкоголя не существует, но из-за токсичных примесей самогон представляет гораздо большую угрозу для жизни.