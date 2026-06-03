В Павловском Посаде 1 июня открылась летняя смена лагеря «Филимончик»

Маленькие жители микрорайона Филимоновский с нетерпением ждали открытия летней смены в любимом лагере, чтобы вновь встретиться с друзьями и вожатыми.

Торжественное открытие состоялось 1 июня — в Международный день защиты детей. Главный праздник детства, лозунгом которого стали слова «Больше движения и творчества!», ребята отметили с особым размахом.

По информации организаторов, дети играли в подвижные игры на свежем воздухе, рисовали цветными мелками на асфальте и наслаждались солнечной погодой. На площадке было шумно и весело, а капризы погоды не смогли испортить общее настроение.

Второй день в лагере, как рассказали вожатые, также прошел на «ура». Утро началось с серьезного дела — беседы о правилах пожарной безопасности. После обеда наступило время долгожданной прогулки на свежем воздухе, где каждый нашел занятие по душе.

Мальчишки разбили два тайма в футбол: голы, пасы, вратарские сэйвы — болельщики на лавочке были в полном восторге. Девчонки тем временем взяли цветные мелки и превратили серый асфальт в радужную галерею — на нем появились солнышки, цветы, сердечки и кошечки. Затем мальчишки и девчонки вместе играли в подвижные игры: вышибалы, «Айболит», «третий лишний» и догонялки. День получился очень активным.

Позже среди ребят началась настоящая битва за настольные игры. В одном углу строили башню в «Дженге» и рушили ее под дружный хохот, в другом — торговали недвижимостью в «Монополии». Вожатые, как с улыбкой отметили организаторы, жульничали, но дети им это простили. Фанаты слов собирали «Эрудит», любители стратегий играли в шашки и «морской бой», а картежники с криками «Смена цвета!» резались в «Уно». Пазлы также собирали всей командой.

Теперь организаторы лагеря убеждены: каждый день в летнем оздоровительном лагере «Филимончик» пройдет радостно и с пользой.