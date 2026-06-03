В Подмосковье подать заявление на переселение из аварийного жилья теперь можно онлайн

Жители Московской области могут подать заявление на переселение из аварийного жилья полностью в электронном формате — на региональном портале государственных услуг появилась соответствующая услуга. Инициатива призвана упростить процесс получения поддержки для граждан, проживающих в непригодных для жизни условиях.

Как сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, разработчики объединили все сценарии переселения в рамках 1 услуги. Теперь жители региона могут не только заявить о необходимости переселения, но и оформить получение выкупной стоимости жилья либо жилищного сертификата — все без посещения офисов и в дистанционном режиме. Подписание всех необходимых соглашений осуществляется с помощью усиленной электронной подписи, что гарантирует юридическую силу документов и обеспечивает безопасность процесса.

Услуга под названием «Переселение граждан из аварийного жилья» размещена на региональном портале в разделе «Гражданам» → «Жилье» → «Статус недвижимости». После отправки заявки система автоматически зарегистрирует обращение и присвоит ему уникальный номер. Заявитель сможет отслеживать статус рассмотрения в личном кабинете. Результат будет доступен в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность расселения ветхого и аварийного фонда.