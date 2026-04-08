Опасный паразит на севере США: ученые предупредили о смертоносном ленточном черве, угрожающем человеку

В США выявили распространение опасного паразита — лисьего ленточного червя, способного вызывать смертельно опасную инфекцию у людей, пишет Daily Mail. Речь идет о Echinococcus multilocularis, ранее чаще встречавшемся в Европе и Азии.

Новое исследование показало, что в штате Вашингтон паразит обнаружен у 37% койотов. Это первый случай его выявления в регионе. «Мы были удивлены, что нашли его у трети животных», — прокомментировала исследователь Ясмин Хентати.

Червь попадает в организм через яйца, содержащиеся в фекалиях животных, и поражает печень. Болезнь может не проявляться до 15 лет, но без лечения смертность достигает 90%. Симптомы включают боль в животе, потерю веса и желтуху.

Эксперты считают, что паразит может распространяться по всей Северной Америке, возможно из-за изменения климата и миграции животных.

Врачи советуют соблюдать гигиену, тщательно мыть продукты и не допускать контакта домашних животных с дикими грызунами и их останками.