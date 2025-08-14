Осенние ночи: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные 16 и 17 августа

Дожди сохранятся в Москве и Московской области в выходные дни 16 и 17 августа, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в субботу ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а во второй половине дня местами небольшой дождь.

«Температура в Москве ночью +10…+12, в центре +14…+16. Днем +23…+25 градусов. По области ночью +7…+12, днем +21…+26 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье облачно с прояснениями, ночью небольшой, а местами умеренный, дождь.

«Днем также местами небольшой дождь. Температура в столице ночью +13…+15, днем +19…+21 градус. По области ночью +10…+15, днем +18…+23 градуса. Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В понедельник, 18 августа, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью +7…+12, днем +15…+20 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

