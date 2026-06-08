26 попыток ради роли: почему российский актер Марк Эйдельштейн назвал пробы в Голливуде «испытанием на прочность»?

Российский актер Марк Эйдельштейн, который сейчас покоряет Голливуд, раскрыл детали закулисной жизни за океаном, пишет Super. Оказывается, кастинг в американском кино может стать настоящим испытанием на прочность.

По словам Марка, чтобы получить роль в фильме «Пропасть», ему пришлось пройти более 20 проб.

«Это был один из самых долгих кастингов. Наверное, я ходил на пробы раз 26», — рассказал артист.

Эйдельштейн отметил впечатляющую разницу между пробами в России и за рубежом. Для сравнения, на кастинг для российского фильма «Сто лет тому вперед» он приходил всего один или два раза. И этого оказалось достаточно. В Голливуде же процесс растягивается на месяцы и требует невероятной выдержки.

Напомним, что мировую известность Эйдельштейну принесла роль в фильме «Анора», в которой также снялись Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Картина стала одним из главных триумфаторов прошлого кинопремиального сезона.

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