Строительная готовность капитального ремонта лицея № 2 в Протвине превышает 75%

В городском округе Серпухов в городе Протвино на улице Гагарина активно ведутся работы по обновлению лицея № 2. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, степень готовности объекта уже преодолела отметку в 75%.

Сейчас на строительной площадке трудятся 50 специалистов, задействована 1 единица спецтехники. Демонтажные этапы полностью завершены, и сейчас основной фокус смещен на отделочные и общестроительные процессы. Параллельно строители доводят до конца ремонт кровельного покрытия, занимаются отделкой фасада, выполняют электромонтажные операции и прокладывают инженерные сети.

Здание лицея, площадь которого насчитывает 6796,1 кв. м, ждет комплексная модернизация. Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», являющейся частью национального проекта «Молодежь и дети». Все расходы покрываются за счет средств бюджета Московской области. Открытие лицея запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.