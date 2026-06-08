Янковский и Пожарская стали родителям во второй раз

Актриса Диана Пожарская и ее муж, актер Иван Янковский, во второй раз стали родителями, сообщает Super. Второй сын пары появился на свет 4 июня. Мальчика назвали Давидом.

Диана опубликовала трогательные кадры из больницы, поблагодарив медиков госпиталя «Лапино» за помощь. Иван приехал в роддом не один — он взял с собой их старшего сына Олега. На фотографиях видно, как мальчик знакомится с новорожденным братом.

Сами родители поделились своей радостью.

«Мы счастливы и любим друг друга», — заявили они.

Многие знаменитости поздравили Диану и Ивана с пополнением. Среди них актрисы Саша Бортич, Стася Милославская, Светлана Иванова и Нино Нинидзе. Поклонники пары также присоединились к поздравлениям, пожелав малышу и всей семье здоровья.

Напомним, что Янковский и Пожарская поженились в 2021 году. Их первый сын родился в том же году. Теперь в звездной семье подрастают два наследника.

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