Янковский и Пожарская стали родителям во второй раз
Super: у актеров Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился второй сын
Фото: [соцсети]
Актриса Диана Пожарская и ее муж, актер Иван Янковский, во второй раз стали родителями, сообщает Super. Второй сын пары появился на свет 4 июня. Мальчика назвали Давидом.
Диана опубликовала трогательные кадры из больницы, поблагодарив медиков госпиталя «Лапино» за помощь. Иван приехал в роддом не один — он взял с собой их старшего сына Олега. На фотографиях видно, как мальчик знакомится с новорожденным братом.
Сами родители поделились своей радостью.
«Мы счастливы и любим друг друга», — заявили они.
Многие знаменитости поздравили Диану и Ивана с пополнением. Среди них актрисы Саша Бортич, Стася Милославская, Светлана Иванова и Нино Нинидзе. Поклонники пары также присоединились к поздравлениям, пожелав малышу и всей семье здоровья.
Напомним, что Янковский и Пожарская поженились в 2021 году. Их первый сын родился в том же году. Теперь в звездной семье подрастают два наследника.
Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина впервые станет мамой.