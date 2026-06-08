Доктор Мясников назвал анализ, который многие россияне сдают совершенно напрасно

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал не проходить анализ на уровень витамина D без медицинской необходимости. По его словам, исследование следует делать только при наличии определенных симптомов и показаний, пишет Лента.ру.

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о популярности анализа крови на витамин D и призвал россиян не проходить это исследование без необходимости.

Когда анализ действительно нужен

Специалист отметил, что определять уровень витамина D следует при наличии конкретных жалоб или медицинских показаний. В частности, речь может идти о мышечных болях, проблемах с костной тканью и других симптомах, которые способны указывать на дефицит этого вещества.

По мнению врача, стремление регулярно проверять показатель без объективных причин стало слишком распространенным. Он подчеркнул, что не стоит придавать этому анализу чрезмерное значение.

Что врач сказал о приеме витамина D

Мясников также обратил внимание, что витамин D отличается от многих других витаминов и может приниматься достаточно широким кругом людей.

По его словам, особое значение такая поддержка имеет для детей, беременных женщин и пожилых людей. Для этих категорий населения прием витамина D является особенно важным для поддержания здоровья.

Почему важно следовать рекомендациям специалистов

Эксперты напоминают, что любые лабораторные исследования желательно проходить по назначению врача. Это позволяет избежать лишних расходов и сосредоточиться на действительно необходимых обследованиях, исходя из состояния здоровья и имеющихся симптомов.