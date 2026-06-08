Большинство жителей столичного региона планируют следить за матчами Чемпионата мира по футболу-2026, однако каждый третий потенциальный зритель не собирается болеть ни за одну из команд. Такие данные по итогам опроса предоставили аналитики сервисов «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» изданию REGIONS.

Согласно результатам исследования, подготовиться к просмотру и достать футбольную атрибутику — шарфы, флаги, болельщицкие шарфы и другую символику — намерен каждый второй респондент, сообщили аналитики.

Бразилия, Аргентина или Англия: какие футбольные сборные покорили сердца жителей Подмосковья

Выяснилось также, за кого же собираются переживать жители Подмосковья и столицы. Более половины опрошенных — 60% — заявили, что планируют смотреть игры предстоящего мирового первенства. При этом 22% участников исследования намерены следить в первую очередь за матчами с участием своих любимых команд. 21% опрошенных готовы смотреть все без исключения встречи турнира — причем среди мужчин таких оказалось четверть (25%). Еще 17% респондентов признались, что, скорее всего, ограничатся просмотром только финального поединка, говорится в публикации.

Что касается предпочтений в выборе команд для поддержки, то лидером среди симпатий жителей столичного региона оказалась сборная Бразилии — за нее собираются болеть 20% опрошенных, сообщили аналитики. На втором месте расположилась Испания с 18% голосов. Далее в рейтинге следуют Аргентина и Португалия — по 14% каждая. Замыкает пятерку лидеров Англия, которую готовы поддерживать 11% респондентов, говорится в публикации.

«Примечательно, что почти каждый четвертый (23%) среди опрошенных 18-24 лет будет болеть за Испанию. А треть (31%) отметили, что просто любят футбол и не собираются никого поддерживать», — рассказали аналитики.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Где и как смотрят футбол

Как выяснили аналитики, смотреть футбольные матчи — причем даже самые значимые и громкие встречи турнира — опрошенные жители Москвы и Подмосковья в большинстве своем предпочитают дома и в одиночестве. Доля таких респондентов составила 39%, говорится в исследовании. Однако треть опрошенных (33%) собираются приглашать друзей и смотреть игры у кого-то в гостях. Еще 12% ради футбольного зрелища отправляются в паб или бар, сообщили эксперты.

Что касается технических устройств для просмотра, то абсолютное большинство (74%) будут следить за ходом матчей по телевизору. Почти всех остальных, по информации аналитиков, устраивают экраны поменьше: ноутбук выбрали 10% респондентов, смартфон — 8%, планшет — 4%. И еще у 4% опрошенных есть возможность наслаждаться игрой с помощью проектора, уточняется в публикации.

Как готовятся к просмотру

Каждый второй участник опроса (49%) заявил, что планирует заранее подготовиться к просмотру ключевых матчей чемпионата, сообщили эксперты.

Каким именно образом жители столичного региона собираются проявлять свою поддержку любимым сборным, также выяснили аналитики. Согласно опросу, 22% респондентов готовы как минимум надеть футболку или форму той команды, за которую болеют. Еще 15% планируют использовать шарф или бандану с символикой клуба, говорится в публикации.

Флаг страны, за которую переживают, собираются достать 13% опрошенных. Столько же — 13% — намерены использовать аксессуары в цветах своей команды. Вувузелы, дуделки или иные шумовые атрибуты имеются у 7% участников исследования. И 6% респондентов хотят раскрасить лицо в цвета клуба, сообщили эксперты.

Интернет-реклама помогает зрителям выбирать площадку для футбола?

Шесть из десяти опрошенных (60%) признаются, что онлайн-реклама влияет на их решение о выборе площадки для просмотра матчей, и для 16% это один из основных факторов. Среди каналов, реклама на которых мотивирует зрителей, лидируют сайты с объявлениями и маркетплейсы (19%), затем идут блогеры (15%) и сервисы коротких видеороликов (14%), говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что тренировки с инструкторами будут проводить в парках и на пляжах Подмосковья.