Никто не пострадал, но самолеты опаздывают: что известно о падении обломков БПЛА на объект в Волгоградской области

В Волгоградской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло возгорание на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе, проинформировал губернатор региона Андрей Бочаров, сообщили novostivolgograda.ru.

По словам губернатора, пожар удалось потушить в оперативном режиме. В результате инцидента никто не пострадал, подчеркнул глава субъекта федерации.

Режим беспилотной опасности, уточняется в статье издания, действовал в регионе в понедельник, 8 июня, с 00:22 до 06:34 утра. Несмотря на угрозу, Росавиация на данный момент не вводила запрет на полеты над территорией области. Однако работа воздушной гавани все же оказалась частично парализована, сообщается в публикации.

В аэропорту Волгограда были задержаны четыре рейса. Как уточнили в транспортном ведомстве, речь идет о двух вылетах — в Москву и турецкую Анталью, а также о двух посадках самолетов, следующих по аналогичным маршрутам. Время задержки, по информации источника, составляет от 1,5 до четырех часов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июня несколько российских регионов подверглись массированным атакам украинских беспилотников — наиболее серьезные последствия зафиксированы в Крыму.