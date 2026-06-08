Раскрыты официальные показатели зарплат медицинских работников в Тульской области

В Тульской области обнародовали сведения о заработной плате медицинских работников по итогам первого квартала 2026 года. Информацию представило региональное министерство здравоохранения, пишет aif.ru.

Сколько получают врачи

Согласно опубликованным данным, средняя заработная плата врачей в регионе достигла 124 145 рублей. Этот показатель оказался немного выше целевого ориентира, установленного в рамках исполнения указа президента РФ о реализации государственной социальной политики. Плановое значение составляло 123 992 рубля.

Доходы среднего медперсонала

Средняя зарплата сотрудников среднего медицинского персонала составила 64 450 рублей. В ведомстве отметили, что фактический показатель превысил установленный план примерно на 2,5 тыс. рублей.

Зарплаты младшего медицинского персонала

По информации регионального Минздрава, средний размер заработной платы младшего медицинского персонала в Тульской области по итогам первых трех месяцев 2026 года достиг 62 268 рублей.

Показатели превысили план

Таким образом, основные категории медицинских работников в регионе сохранили уровень оплаты труда не ниже запланированных значений. Наиболее высокий средний доход по-прежнему зафиксирован у врачей, чья заработная плата превысила 124 тыс. рублей в месяц.