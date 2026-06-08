Отели начали перестраивать сервис ради новой категории самых выгодных гостей

Туристы старше 60 лет становятся одной из самых важных категорий клиентов для мировой индустрии гостеприимства. По оценкам экспертов, именно представители старшего поколения все чаще обеспечивают стабильную загрузку гостиниц и поддерживают туристический бизнес в периоды традиционного спада спроса, пишет Турпром .

Почему растет популярность серебряного туризма

Специалисты отмечают, что современные путешественники старшего возраста все реже воспринимают пенсионный период как время для пассивного отдыха. Напротив, многие используют этот этап жизни для поездок, знакомства с новыми странами и получения ярких впечатлений.

Эксперт в сфере серебряной экономики Хуан Пабло Феррари считает, что эта категория туристов становится все более значимой для отрасли благодаря высокой активности и готовности путешествовать в течение всего года.

Как пожилые туристы помогают курортам

Одним из главных преимуществ таких путешественников называют отсутствие привязки к школьным каникулам и рабочим графикам. Многие предпочитают отдыхать весной и осенью, когда спрос на курортах традиционно ниже.

Кроме того, туристы старшего возраста чаще выбирают комфортные условия размещения, качественное питание, оздоровительные программы и организованные экскурсии. Это способствует росту доходов гостиниц и туристических регионов.

Какие изменения внедряют отели

Чтобы привлечь новую аудиторию, гостиничные сети модернизируют инфраструктуру и сервис. Особое внимание уделяется удобству передвижения, организации трансферов и созданию безбарьерной среды.

Во многих туристических направлениях появляются дополнительные пандусы, лифты, поручни и удобные маршруты для прогулок. Также растет популярность программ, сочетающих отдых с оздоровительными процедурами, термальными комплексами и спа-услугами.

Как это влияет на стоимость отдыха

Эксперты считают, что активность туристов старшего возраста помогает сглаживать сезонные колебания спроса. Благодаря более равномерной загрузке гостиниц и транспортной инфраструктуры компании получают стабильный доход в течение года.

По словам специалистов, это позволяет туристическому бизнесу эффективнее планировать работу и снижает необходимость компенсировать межсезонные потери за счет резкого повышения цен в высокий летний сезон. В результате преимущества получают как участники рынка, так и путешественники разных возрастов.