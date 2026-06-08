В Крыму неожиданно остановили движение поездов на важных пригородных маршрутах

В Крыму утром 8 июня временно прекратили движение пригородных поездов на ряде направлений, связанных с Джанкоем. Об изменениях в графике сообщили представители Южной пригородной пассажирской компании.

В Крыму утром 8 июня временно прекратили движение пригородных поездов на ряде направлений, связанных с Джанкоем. Об изменениях в графике сообщили представители Южной пригородной пассажирской компании.

Какие маршруты затронули ограничения

По техническим причинам движение было приостановлено на участках Симферополь — Джанкой и Армянск — Джанкой. В настоящее время пригородные составы по этим направлениям не курсируют.

Перевозчик сообщил, что информацию о восстановлении движения и дальнейших изменениях в расписании опубликуют дополнительно.

Что известно о ситуации на Крымском мосту

На фоне ограничений в железнодорожном сообщении движение автотранспорта по Крымскому мосту продолжалось в штатном режиме.

По состоянию на 9:00 со стороны Краснодарского края заторов перед пунктами досмотра не фиксировалось. При этом со стороны Керчи образовалась очередь из 250 автомобилей.

Сколько времени занимает ожидание

Согласно актуальным данным, водителям, направляющимся через Крымский мост со стороны Керчи, приходится ожидать прохождения досмотра около часа.

О причинах временной остановки пригородных поездов подробная информация пока не приводится.