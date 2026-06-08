DJ Smash и бесплатный вход: почему без регистрации в «Максе» не попасть на главный концерт Красноярска 27 июня

На входе на площадь Мира в Красноярске у посетителей будут проверять наличие регистрации в чат-боте мессенджера «Макс». Об этом проинформировали в краевом Агентстве молодежной политики, сообщил prmira.ru.

По информации издания, празднование Дня молодежи в городе намечено на 27 июня. Мероприятие развернется на площади Мира возле краевой филармонии. Главным приглашенным артистом — хэдлайнером — станет DJ Smash.

Для того чтобы попасть на концерт (16+), необходимо получить бесплатный входной билет. Сделать это, как пояснили организаторы, возможно исключительно через специального чат-бота, работающего в мессенджере «Макс».

В Агентстве молодежной политики в беседе с изданием «Проспект Мира» уточнили детали пропускной системы. На площади установят рамки. На входе сотрудники будут проверять наличие у желающих пройти электронного билета. Если человек не пользуется мессенджером «Макс» и, соответственно, не может получить регистрацию в чат-боте, то он не сможет присутствовать на концерте, подчеркнули в ведомстве.

Представители агентства добавили, что данные правила являются федеральными. Аналогичный порядок доступа, по их словам, будет действовать и в других регионах России.

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