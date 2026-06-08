Врач раскрыл неожиданный нюанс, который касается каждого водителя после кваса

Вопрос о том, допустимо ли управлять автомобилем после употребления кваса, кефира или безалкогольного пива, регулярно вызывает споры среди водителей. Психиатр-нарколог Антон Рудковский пояснил, что ситуация не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд, пишет Газета.ру.

Есть ли алкоголь в таких напитках

Квас, кефир и безалкогольное пиво относятся к продуктам, где этанол может образовываться естественным путем или сохраняться в минимальных количествах. Как правило, его доля крайне мала и не способна вызвать состояние опьянения или заметно повлиять на реакцию человека.

Почему приборы могут фиксировать следы алкоголя

Несмотря на отсутствие опьянения, после употребления таких напитков возможно кратковременное появление следов алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это связано с тем, что небольшие остатки этанола могут оставаться в полости рта и верхних дыхательных путях.

Специалисты отмечают, что подобный эффект носит временный характер и исчезает спустя короткое время после употребления напитка.

Как избежать спорных ситуаций

Врачи рекомендуют выдерживать небольшую паузу перед поездкой за рулем после употребления кваса, кефира или безалкогольного пива. Обычно достаточно 10–15 минут, чтобы показатели пришли в норму и исключились возможные погрешности при проверке.

Важные нюансы для водителей

Отдельное внимание специалисты уделяют количеству выпитого. При чрезмерном употреблении даже слабобродящих напитков теоретически может увеличиться содержание этанола в организме, хотя такие случаи считаются редкими.

Также подчеркивается, что на безопасность вождения влияют не только напитки, но и общее состояние человека — усталость, недосып и прием некоторых лекарств могут снижать концентрацию независимо от рациона.

В целом эксперты сходятся во мнении, что сами по себе перечисленные напитки не вызывают опьянения, однако водителям важно учитывать возможные нюансы, чтобы избежать недоразумений при проверках.