«Урал» уволил Василия Березуцкого и ждет на должность главного тренера Юрана

Футбольный клуб «Урал» объявил об отставке главного тренера Василия Березуцкого. По данным инсайдера Ивана Карпова, этот пост достанется Сергею Юрану. Именно по этой причине специалист попросил отпустить его из «СКА-Хабаровск», с которым только две недели подписал контракт.

Как утверждает Карпов, председатель Совета директоров «Урала» отменил в понедельник, 8 июня, все встречи с другими кандидатами и дал добро президенту клуба Григорию Иванову на подписание контракта с «Юраном».

Таким образом, в Екатеринбурге отказались от кандидатуры Ролана Гусева, сочтя его недостаточно опытным для вывода команды в РПЛ. В случае с Юраном в его пользу как раз сыграл тот факт, что специалист уже дважды выводил команды в высший дивизион — «Химки» и «Шинник».

Что касается «СКА-Хабаровск», то клуб не смог существенно увеличить бюджет, чтобы бороться за выход в РПЛ. Поскольку условия Юрана не были выполнены, то клуб и тренер решили расстаться полюбовно.

«Урал» покинул РПЛ в 2024 году, а затем два года подряд не сумел вернуться через переходные матчи.