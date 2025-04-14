Поликарпов День: православный праздник 15 апреля, приметы, традиции и запреты

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Фото: [freepik.com]

Православная церковь 15 апреля чтит память преподобного Тита Чудотворца и мученика Поликарпа Александрийского. В народе день прозвали Титом-ледоломом. Подробнее о поверьях и запретах на 15 апреля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Тит Чудотворец, предположительно живший в III веке, прославился своим даром исцеления и изгнания бесов. Сведения о его жизни отрывочны, но легенды гласят о многочисленных чудесах, совершенных им при жизни. Он служил примером веры и милосердия, помогая страждущим как духовно, так и телесно. Поликарп Александрийский — епископ, правивший в Александрии в начале V века. Он известен своей добродетельной жизнью и преданностью христианскому учению. Поликарп прославился борьбой против ересей и ревностной защитой православия.

В этот день принято посещать храмы, молиться об исцелении и укреплении веры. В некоторых регионах принято организовывать скромные благотворительные акции в память о милосердии этих святых. Считается, что 15 апреля нельзя быть в одиночестве и думать о плохом. А если наточить ножи в этот день — будут ссоры.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • К югу тянется клин журавлей — год будет неурожайным и неудачным;
  • Если весной стаи журавлей тянут на север — быть теплу, если на юг — будут холода с частыми ветрами;
  • Если вешние воды медленно текут — год будет тяжелым;
  • Голуби разворковались — к теплу;
  • Если грачи и галки вьются стаями на высоте, а вниз опускаются стрелой — будет дождь;
  • Если лед не ушел — рыбная ловля будет неудачной;
  • Ворона каркает к ненастью, а ворон — к горю;
  • Нельзя находится в одиночестве в Поликарпов день, чтобы не навлечь на себя несчастья;
  • Торговцы не отдыхали 15 апреля, чтобы потом не лишиться выручки;
  • Нельзя думать о плохом в этот день, так как это плохо сказывается на семейных отношениях;
  • В старину не принято было точить ножи 15 апреля, чтобы не было ссор.

Именины в этот день празднуют: Егор, Григорий, Ефим, Савва, Анастасия, Василиса.

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