Последние места по 16 тысяч: «Аэрофлот» отдает билеты на Шри-Ланку почти даром

У московских туристов появилась возможность слетать на Шри-Ланку за цену, которая кажется ошибкой. Билеты «Аэрофлота» в Коломбо в мае 2026 года продаются в агрегаторах от 16,1 тысячи рублей с багажом. Это почти вдвое дешевле, чем на официальном сайте авиакомпании, где аналогичные предложения стартуют от 30–35 тысяч.

Самые выгодные варианты нашлись на 16 мая — 16,1 тыс., чуть дороже на 12 мая — 16,5 тыс., и на 9 мая — 17,9 тыс. Минус в том, что это одни из последних доступных рейсов в системе бронирования. Вернуться обратно с таким же бюджетом не получится: обратные билеты на 17 мая стоят минимум 56,6 тысячи.

Тем, кто готов лететь с пересадкой, открываются еще более интересные перспективы. Например, авиакомпания Air Arabia предлагает рейсы со стыковкой в Шардже за 33–34 тысячи туда-обратно с багажом. Пересадка всего три часа — вполне комфортно.

Важный нюанс для планирующих отдых: май на Шри-Ланке — месяц контрастов. Пока на юго-западном побережье (где расположены популярные курорты) бушуют муссоны с проливными дождями, северо-восток встречает туристов солнцем и спокойным морем. Тринкомале, Аругам-Бэй и Нилавели как раз входят в зону сухого сезона с мая по сентябрь — идеальное время для пляжного отдыха, снорклинга и дайвинга.

Так что тем, кто мечтает о лазурной воде и коралловых садах, стоит присмотреться именно к восточному побережью. И конечно, проверять цены не только на сайте перевозчика, но и в агрегаторах.