Просто добавьте в чай: врачи назвали практически бесплатное лекарство от всех болезней, которое есть у каждого

Имбирь, добавленный в кружку чая, является мощной профилактикой различных сбоев в организме. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила заведующая поликлиникой №2 «Военный городок» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Елена Ревкова.

По ее словам, имбирный чай можно рассматривать как доступное натуральное средство, которое при регулярном употреблении способствует поддержанию ряда физиологических функций организма.

«Следует отметить, что основной активный компонент имбиря — гингерол — обладает выраженными противовоспалительными свойствами. Благодаря этому свойству напиток может снижать интенсивность хронического воспаления, которое является фоновым фактором ряда заболеваний, включая патологии суставов и сердечно-сосудистые расстройства. Речь, в частности, идет о профилактике артрита, а также ревматизма и даже артериальной гипертензии», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Дополнительная польза имбирного чая, добавила она, связана с его влиянием на слизистые дыхательные пути.

«Этот напиток улучшает микроциркуляцию, способствует разжижению секрета и может облегчать проявления сезонных вирусных инфекций. Разумеется, он не заменяет лекарственную терапию. Умеренное стимулирующее действие имбиря положительно влияет и на пищеварение: усиливается выработка желудочного сока, активизируется перистальтика, что может снизить выраженность вздутия и тяжести после еды», — продолжила эксперт.

Такой эффект, по словам врача, особенно полезен людям с низкой физической активностью и тенденцией к замедлению обменных процессов.

«Важно помнить, что имбирный чай — не универсальное средство. При заболеваниях ЖКТ в фазе обострения, склонности к повышенной кислотности или нарушениях ритма сердца необходима консультация врача перед регулярным употреблением. Однако для здорового человека это действительно доступный продукт, который при разумном подходе может стать частью ежедневной профилактики и поддержания общего тонуса организма», — заключила Ревкова.

