ФИПИ разобрал ошибку в ударении и проверяет жалобы на задание по литературе

Информация об опечатке в слове «позвала» в одном из заданий Единого государственного экзамена по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ). Об этом сообщается в официальном канале Рособрнадзора на платформе «Макс».

«Информация об опечатке в слове "позвала" в задании 4 ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ)», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в этом задании экзаменуемым предлагалось соотнести выделенное в условии ударение с акцентологической нормой современного русского литературного языка, зафиксированной в государственном словаре. В слове «позвала» ударная буква была отмечена, поэтому опечатка не влияла на успешное выполнение задания.

Кроме того, в Рособрнадзоре поступили обращения о возможной некорректной формулировке задания 2 в одном из вариантов контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе. Эти жалобы уже переданы в ФИПИ, где проводится детальный анализ.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время идёт штатная обработка результатов экзаменов.

«При обработке результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе на федеральном уровне будут дополнительно проанализированы ответы участников на указанные задания и статистика их выполнения. В случае подтверждения наличия проблемы будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников», — следует из сообщения.

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