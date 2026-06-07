«Кровавая охота на сардину». В Австралии 4,5-метровая акула растерзала подводного охотника

В Австралии произошло уже третье за четыре недели нападение акулы со смертельным исходом. Жертвой стал подводный охотник. 35-летний мужчина охотился под водой в компании родственников возле острова Майклмас, который находится неподалеку от портового города Олбани. Об этом со ссылкой CBS News сообщает «Российская газета» .

Пострадавшего на лодке доставили в Олбани, однако прибывшие врачи скорой помощи не сумели его реанимировать. Местные власти подозревают, что нападение совершила белая акула длиной примерно 4,5 метра.

Рыбаки, которые промышленно ловят рыбу, полагают, что в этот сезон вдоль побережья наблюдается рост численности крупных акул, преследующих сардину и лосося. Но три человеческие жертвы — это из ряда вон выходящее происшествие для страны, где в среднем за год от хищников погибает около трех человек.

Австралийские ученые связывают возможное увеличение числа атак с тем, что люди все чаще проводят время в воде, а также с повышением температуры океана, которое меняет миграционные пути акул.

Ранее сообщалось о том, что на Гавайях акула напала на серфера, но он доплыл до берега и выжил.