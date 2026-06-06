«Тихий убийца вашего разума». Невролог назвала самую разрушительную привычку для здоровья мозга

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала о привычке, которая наносит здоровью мозга наибольший вред. В интервью изданию «Лента.ру» специалист предупредила: стойкие когнитивные нарушения и деменцию сильнее всего провоцирует продолжительное курение.

Чудинская пояснила, что табачный дым одновременно вызывает спазм кровеносных сосудов, ухудшает кровообращение в мозге и снижает поступление кислорода к тканям. Со временем это приводит к тому, что нейроны начинают работать менее эффективно, мозг быстрее утомляется и медленнее восстанавливается.

По словам врача, под удар в первую очередь попадают внимание, скорость мышления, рабочая память и способность принимать решения. Человек может хуже сосредотачиваться, чаще отвлекаться, медленнее обрабатывать информацию и дольше вникать в умственную работу. Кроме того, постепенно снижается обучаемость и гибкость ума.

«На фоне длительного курения уменьшается объем серого вещества мозга, ухудшается состояние сосудов, повреждаются нейронные связи и повышается риск нейродегенеративных процессов. Это не всегда ощущается сразу, но со временем отражается на памяти, скорости реакции и устойчивости к нагрузкам», — предостерегла Чудинская.

Доктор отметила, что у молодых курильщиков проблемы с вниманием, обучением и быстротой реакции нередко проявляются раньше, а у пожилых людей риск деменции и сосудистых нарушений возрастает быстрее. Медик добавила: пассивное курение тоже несет опасность — длительное вдыхание табачного дыма связано со снижением когнитивных способностей и повышением вероятности развития деменции.

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