«Кошмар на пляже». Тысячи комаров окружили автомобили отдыхающих у озера Щучье

Отдых на озере Щучье в Бурятии стал для местных жителей настоящим испытанием, которого никто не ждал. Люди отправились на пляж, но вместо берега обнаружили, что вся прибрежная зона кишит комарами.

Насекомые плотным кольцом окружили автомобиль. Пассажирам пришлось сидеть внутри — выйти на свежий воздух не представлялось ни малейшей возможности.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как рой мошкары серьезно ухудшает обзор. Уже на расстоянии нескольких метров предметы едва различимы. Крупные комары заполонили пространство над водной гладью. Насекомые летают так густо, что местами полностью заслоняют небо.

Энтомологи предупреждают: активный лет комаров в этом регионе продлится еще около двух недель. Местным жителям и туристам советуют заранее запастись репеллентами и надежной защитной одеждой.

Ранее сообщалось о том, что Google выпустит 32 млн лабораторных комаров в США для борьбы с вирусами.