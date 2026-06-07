«Уже недостаточно просто отдать в сад»: эксперт — о том, как соцсети разогнали спрос на частные детсады

В России наблюдается увеличение востребованности частных детских садов. Данную тенденцию сформировали интернет и социальные сети. Об этом заявил учредитель АНО «Платформа развития института семьи и детства» Иван Сорокин.

В беседе с изданием «Известия» он отметил, что повышение спроса на частные дошкольные учреждения можно объяснить стремлением родителей «наполнить смыслом» часы, которые ребенок проводит вне дома.

Эксперт подчеркнул, что россияне ищут персональный подход к своим детям. Поэтому мамы и папы обращаются к частным специалистам, добавил он.

«Мамы и папы видят, как другие семьи водят детей на фортепиано, футбол, к логопеду, на шахматы, ментальную арифметику, робототехнику. Возникает естественный запрос: просто отдать ребенка в детский сад и забрать вечером — уже недостаточно», — прокомментировал Иван Сорокин.

Ранее сообщалось о том, что в России предложили ввести гибкий график для многодетных родителей летом.