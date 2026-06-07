«Осторожно: летний обман». Мошенники начали предлагать россиянам фейковые туры со скидками

В разгар летних отпусков учащаются случаи обмана в туристической сфере. Злоумышленники привлекают россиян заманчивыми, но рискованными вариантами поездок. О том, что предложение может быть мошенническим, часто свидетельствует требование перевести средства за тур на личную банковскую карту. Об этом в беседе с информационной службой «Вести» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По словам эксперта, блогеры и недобросовестные туристические компании нередко анонсируют скидки или рекламируют отели, а также предлагают особые условия при оформлении поездки.

«В этом случае деньги как правило переводятся на карту физического лица — это первый знак мошеннических действий», — подчеркнул он.

Горин отметил, что путешественникам следует проявлять осторожность. Достоверные сведения о компании можно получить в едином реестре турагентов и туроператоров, размещенном на сайте Минэкономразвития России.

С марта 2026 года в стране действуют поправки, которые закрепляют исключительно электронную форму подтверждения туроператорской деятельности. При изучении данных о компании стоит уделить внимание строке «Финансовое обеспечение», чтобы не лишиться ни денег, ни отдыха на побережье.

Ранее сообщалось о том, что Абхазия стала самым выгодным направлением для летнего отдыха у россиян.