Настоящий отец Сталина: сапожник, купец или разведчик? Тайны детства «отца народов»

Биография Иосифа Сталина окутана мифами. Кто был его настоящим отцом — пьяный сапожник или скрытый вельможа? Историки выдвигают несколько версий, включая путешественника Николая Пржевальского и богатого купца Эгнаташвили. Об этом пишет Русская семерка.

«Бешеный Бесо»: отец официально

По документам, Сталин родился в Гори в семье сапожника Виссариона (Бесо) Джугашвили и его жены Екатерины. Бесо запил, избивал семью и заслужил прозвище «бешеный». Он ушел из дома, когда мальчику было 11 лет, а его смерть окутана тайной — по разным версиям, это произошло между 1890 и 1909 годами.

Версия 1: разведчик Николай Пржевальский

Историк Эдвард Радзинский предположил, что настоящим отцом мог быть знаменитый путешественник и царский разведчик Николай Пржевальский. Сходство черт лица со зрелым Сталиным подтверждает миф, но дневники Пржевальского опровергают встречу: в 1878–1879 годах он находился в Средней Азии.

Версия 2: купец Эгнаташвили

Более прагматичная версия говорит о местном богаче, который оплачивал обучение Сосо в духовной семинарии. Имя Яков, данное первенцу Сталина, косвенно подтверждает эту связь.

Другие кандидаты

Дамиан Давришеви , полицейский, защитивший семью Екатерины.

Христофор Чарквиани, священник, опекавший мальчика после ухода Бесо.

Вывод

Скорее всего, настоящий отец Сталина не был сапожником. Дитя крестьянки и вельможи росло в сложных условиях, что отчасти объясняет его жесткий характер и безжалостный путь к власти. Сходство с Пржевальским — красивая ирония судьбы, а тайна генетического происхождения вождя остается нерешенной.