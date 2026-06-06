«Относитесь к нему как к Васе Пупкину»: Плющенко попросил не критиковать его сына за переход в сборную Азербайджана

«Стараюсь на хейт не обращать внимания. Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину», — добавил фигурист.