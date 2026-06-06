«Относитесь к нему как к Васе Пупкину»: Плющенко попросил не критиковать его сына за переход в сборную Азербайджана
Плющенко попросил не критиковать сына из-за гражданства Азербайджана
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко обратился к общественности с просьбой не осуждать его 13-летнего сына Александра. Поводом стал переход мальчика на гражданство Азербайджана, сообщает ТАСС.
Спортсмен подчеркнул, что ребенок продолжит тренировки в России, и попросил воспринимать его не как сына знаменитости, а как обычного подростка — «Васю Пупкина».
«Стараюсь на хейт не обращать внимания. Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину», — добавил фигурист.
Ранее сын Плющенко заявил, что остается русским, несмотря на спортивное гражданство.