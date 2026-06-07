Рейтинг доходов: где в России зарабатывают от 100 до 246 тысяч рублей

Специалисты РИА Новости проанализировали статистические данные и выяснили, что в марте этого года в 20 субъектах Российской Федерации среднемесячная заработная плата перешагнула отметку в 100 тысяч рублей. В число лидеров неожиданно вошли Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

Еще ранее то же агентство сообщало, что единственными регионами со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей в марте стали Чукотский автономный округ (246 тысяч) и Москва (214 тысяч).

Следующую строчку в рейтинге заняла Магаданская область, где средний доход жителей достиг 190 тысяч рублей — год назад он составлял 155 тысяч. Замыкают первую пятерку регионов с самыми высокими зарплатами Ямало-Ненецкий АО (189 тысяч против 168 тысяч годом ранее) и Сахалинская область (155 тысяч против 140 тысяч).

Кроме того, планку в 100 тысяч рублей преодолела средняя зарплата в Республике Саха — 154 тысячи (в марте прошлого года — 138 тысяч). На Камчатке россияне в среднем получали 153 тысячи (год назад — 135 тысяч), в Ненецком автономном округе — 149 тысяч (141 тысячу), а в Ханты-Мансийском АО — 148 тысяч (135 тысяч).

Также свыше 100 тысяч рублей в марте зарабатывали жители Мурманской области (136 тысяч), Санкт-Петербурга (134 тысячи), Московской области (132 тысячи), Хабаровского и Красноярского краев (по 115 тысяч), Забайкалья (107 тысяч) и Калужской области (105 тысяч).

Ранее Путин заявил, что зарплаты в России выросли на 30% за пять лет.